Панова (Забродина) Анна Саввина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смерти14.03.1815
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Забродин Савва Осипов
Мать: не указана
Бракосочетание
10.05.1808
Муж: Панов Яков Филиппов
Рождение ребёнка
07.07.1809
Дочь: Лукия Яковлева
Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов
Рождение ребёнка
06.08.1810
Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов
Рождение ребёнка
23.07.1811
Дочь: Марина Яковлева
Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов
Рождение ребёнка
22.08.1812
Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов
Рождение ребёнка
14.10.1813
Сын: Панов Андрей Яковлев
Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов
Рождение ребёнка
10.03.1815
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов
Смерть
14.03.1815
Причина смерти: от неблагополучного разрешения от беременности