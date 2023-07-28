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Панова (Забродина) Анна Саввина

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

14.03.1815

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Забродин Савва Осипов

Мать: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.05.1808

Муж: Панов Яков Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1809

Дочь: Лукия Яковлева

Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.08.1810

Сын: Панов Емелиан Яковлев

Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.07.1811

Дочь: Марина Яковлева

Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.08.1812

Сын: Панов Авраамий Яковлев

Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.10.1813

Сын: Панов Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1815

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
14.03.1815
Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от неблагополучного разрешения от беременности