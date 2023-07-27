Забродин Савва Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забродин Савва Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

10.11.1838

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Забродин Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Забродин Андрей Саввин

Мать ребёнка: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Панова Анна Саввина

Мать ребёнка: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Евдокия Саввина

Мать ребёнка: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Забродин Ефим Саввин

Мать ребёнка: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Параскева Саввина

Мать ребёнка: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Забродин Игнатий Саввин

Мать ребёнка: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Зырянова Епистимия Саввина

Мать ребёнка: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Офимья (Евфимия) Саввина

Мать ребёнка: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Забродин Артемий Саввин

Мать ребёнка: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
10.11.1838
Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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