Забродин Савва Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти10.11.1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Забродин Осип
Рождение ребёнка
Около 1779
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Панова Анна Саввина
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Евдокия Саввина
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Забродин Ефим Саввин
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Параскева Саввина
Рождение ребёнка
Около 1789
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Зырянова Епистимия Саввина
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Офимья (Евфимия) Саввина
Рождение ребёнка
Около 1797
Смерть
10.11.1838
Причина смерти: от престарелости