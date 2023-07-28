Зырянова (Забродина) Епистимия Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова (Забродина) Епистимия Саввина

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Забродин Савва Осипов

Мать: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.01.1810

Муж: Зырянов Василий Феодоров

Рождение ребёнка
22.12.1810

Дочь: Евгения Васильева

Отец ребёнка: Зырянов Василий Феодоров

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.05.1812

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Зырянов Василий Феодоров

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.04.1813

Дочь: Керкира Васильева

Отец ребёнка: Зырянов Василий Феодоров

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно