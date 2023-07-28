Зырянова (Забродина) Епистимия Саввина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Забродин Савва Осипов
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1810
Рождение ребёнка
22.12.1810
Дочь: Евгения Васильева
Отец ребёнка: Зырянов Василий Феодоров
Рождение ребёнка
05.05.1812
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Зырянов Василий Феодоров
Рождение ребёнка
13.04.1813
Дочь: Керкира Васильева
Отец ребёнка: Зырянов Василий Феодоров
Смерть
Неизвестно