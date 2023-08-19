Зырянов Василий Феодоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти16.12.1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Зырянов Феодор
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1810
Рождение ребёнка
22.12.1810
Дочь: Евгения Васильева
Мать ребёнка: Зырянова Епистимия Саввина
Рождение ребёнка
05.05.1812
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Зырянова Епистимия Саввина
Рождение ребёнка
13.04.1813
Дочь: Керкира Васильева
Мать ребёнка: Зырянова Епистимия Саввина
Смерть
16.12.1813
Причина смерти: от желтухи