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Зырянов Василий Феодоров

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

16.12.1813

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Зырянов Феодор

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.01.1810

Жена: Зырянова Епистимия Саввина

Рождение ребёнка
22.12.1810

Дочь: Евгения Васильева

Мать ребёнка: Зырянова Епистимия Саввина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.05.1812

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Зырянова Епистимия Саввина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.04.1813

Дочь: Керкира Васильева

Мать ребёнка: Зырянова Епистимия Саввина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
16.12.1813
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от желтухи
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