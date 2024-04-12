Забродин Андрей Саввин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗабродин Андрей Саввин

Забродин Андрей Саввин

avatar

Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Забродин Савва Осипов

Мать: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.05.1807

Дочь: Феодосия Андреева

Мать ребёнка: Забродина Устинья Васильева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.12.1809

Сын: Забродин Стефан Андреев

Мать ребёнка: Забродина Устинья Васильева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.07.1811

Сын: Забродин Макарий Андреев

Мать ребёнка: Забродина Устинья Васильева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.11.1831

Жена: Забродина (тарскова) Агафия Ефимова

Рождение ребёнка
26.04.1832

Сын: Забродин Симион Андреев

Мать ребёнка: Забродина (тарскова) Агафия Ефимова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забродина Устинья Васильева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close