Забродин Андрей Саввин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Забродин Савва Осипов
Рождение ребёнка
25.05.1807
Дочь: Феодосия Андреева
Мать ребёнка: Забродина Устинья Васильева
Рождение ребёнка
22.12.1809
Мать ребёнка: Забродина Устинья Васильева
Рождение ребёнка
24.07.1811
Мать ребёнка: Забродина Устинья Васильева
Бракосочетание
05.11.1831
Рождение ребёнка
26.04.1832
Мать ребёнка: Забродина (тарскова) Агафия Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно