Забродина (Тарскова) (Чистякова) Агафия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗабродина (Тарскова) (Чистякова) Агафия Ефимова

Забродина (Тарскова) (Чистякова) Агафия Ефимова

avatar

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Чистяков Ефим Ермолаев

Мать: Чистякова Варвара Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.09.1815

Сын: Чистяков Иосиф

Отец ребёнка: не указан

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
29.01.1816

Муж: Тарсков Семен Никифоров

Рождение ребёнка
29.06.1820

Дочь: Марфа Симионова

Отец ребёнка: Тарсков Семен Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.04.1829

Сын: Тарсков Пафнутий Семенов

Отец ребёнка: Тарсков Семен Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.11.1831

Муж: Забродин Андрей Саввин

Рождение ребёнка
26.04.1832

Сын: Забродин Симион Андреев

Отец ребёнка: Забродин Андрей Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно