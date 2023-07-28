Забродина (Тарскова) (Чистякова) Агафия Ефимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Чистяков Ефим Ермолаев
Рождение ребёнка
08.09.1815
Сын: Чистяков Иосиф
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
29.01.1816
Рождение ребёнка
29.06.1820
Дочь: Марфа Симионова
Отец ребёнка: Тарсков Семен Никифоров
Рождение ребёнка
29.04.1829
Отец ребёнка: Тарсков Семен Никифоров
Бракосочетание
05.11.1831
Рождение ребёнка
26.04.1832
Отец ребёнка: Забродин Андрей Саввин
Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно