Панова (Новоселова) (Новоселова) Ксения Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Новоселов Никифор
Бракосочетание
24.05.1815
Муж: Панов Яков Филиппов
Рождение ребёнка
08.08.1817
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов
Рождение ребёнка
13.01.1819
Дочь: Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов
Рождение ребёнка
06.05.1820
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов
Рождение ребёнка
22.09.1821
Сын: Панов Сергий Яковлев
Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов
Рождение ребёнка
11.09.1823
Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов
Рождение ребёнка
10.08.1826
Дочь: Васса Яковлева
Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов
Рождение ребёнка
05.01.1828
Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов
Рождение ребёнка
13.02.1829
Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов
Смерть
Неизвестно