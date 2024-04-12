Панова (Новоселова) (Новоселова) Ксения Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Новоселова) (Новоселова) Ксения Никифорова

Место рождения

Рухлова, Камышловский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Новоселов Никифор

Мать: не указана

Рухлова, Камышловский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
24.05.1815

Муж: Панов Яков Филиппов

Рождение ребёнка
08.08.1817

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1819

Дочь: Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.05.1820

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.09.1821

Сын: Панов Сергий Яковлев

Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.09.1823

Сын: Панов Автоном Яковлев

Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.1826

Дочь: Васса Яковлева

Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.01.1828

Сын: Панов Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1829

Сын: Панов Мартимиан Яковлев

Отец ребёнка: Панов Яков Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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