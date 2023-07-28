Большакова (Пелевина) Пелагия Стефанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Пелевин Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1810
Рождение ребёнка
13.05.1812
Сын: Большаков Димитрий Анисимов
Отец ребёнка: Большаков Анисим Григорьев
Рождение ребёнка
23.08.1813
Дочь: Рагозин Васса Анисимова
Отец ребёнка: Большаков Анисим Григорьев
Рождение ребёнка
20.02.1815
Дочь: Агафья Анисимова
Отец ребёнка: Большаков Анисим Григорьев
Рождение ребёнка
22.08.1817
Дочь: Васса Анисимовна
Отец ребёнка: Большаков Анисим Григорьев
Рождение ребёнка
20.07.1819
Дочь: Тренина Марина (Мариамна) Анисимова
Отец ребёнка: Большаков Анисим Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Ксения Анисимова
Отец ребёнка: Большаков Анисим Григорьев
Смерть
Неизвестно