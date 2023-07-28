Большакова (Пелевина) Пелагия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Пелевина) Пелагия Стефанова

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Пелевин Стефан

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
12.11.1810

Муж: Большаков Анисим Григорьев

Рождение ребёнка
13.05.1812

Сын: Большаков Димитрий Анисимов

Отец ребёнка: Большаков Анисим Григорьев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.08.1813

Дочь: Рагозин Васса Анисимова

Отец ребёнка: Большаков Анисим Григорьев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.02.1815

Дочь: Агафья Анисимова

Отец ребёнка: Большаков Анисим Григорьев

Рождение ребёнка
22.08.1817

Дочь: Васса Анисимовна

Отец ребёнка: Большаков Анисим Григорьев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1819

Дочь: Тренина Марина (Мариамна) Анисимова

Отец ребёнка: Большаков Анисим Григорьев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Ксения Анисимова

Отец ребёнка: Большаков Анисим Григорьев

Смерть
Неизвестно