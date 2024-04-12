Большаков Никифор Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Большаков Григорий Иванов
Бракосочетание
25.01.1807
Рождение ребёнка
24.05.1808
Сын: Большаков Егор (Георгий) Никифоров
Мать ребёнка: Большакова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
27.03.1810
Сын: Большаков Стефан Никифоров
Мать ребёнка: Большакова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
02.05.1811
Сын: Большаков Пафнутий Никифоров
Мать ребёнка: Большакова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
31.01.1813
Сын: Большаков Никита Никифоров
Мать ребёнка: Большакова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
19.11.1814
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Большакова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
26.12.1815
Сын: Большаков Маркелл Никифоров
Мать ребёнка: Большакова Стефанида Иванова
Смерть
Неизвестно