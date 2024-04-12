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Большаков Никифор Григорьев

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Большаков Григорий Иванов

Мать: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
25.01.1807

Жена: Большакова Стефанида Иванова

Рождение ребёнка
24.05.1808

Сын: Большаков Егор (Георгий) Никифоров

Мать ребёнка: Большакова Стефанида Иванова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.03.1810

Сын: Большаков Стефан Никифоров

Мать ребёнка: Большакова Стефанида Иванова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.05.1811

Сын: Большаков Пафнутий Никифоров

Мать ребёнка: Большакова Стефанида Иванова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.01.1813

Сын: Большаков Никита Никифоров

Мать ребёнка: Большакова Стефанида Иванова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.11.1814

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Большакова Стефанида Иванова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.12.1815

Сын: Большаков Маркелл Никифоров

Мать ребёнка: Большакова Стефанида Иванова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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