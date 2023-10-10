Большакова (Зырянова) Стефанида Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Зырянов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1807
Рождение ребёнка
24.05.1808
Сын: Большаков Егор (Георгий) Никифоров
Отец ребёнка: Большаков Никифор Григорьев
Рождение ребёнка
27.03.1810
Сын: Большаков Стефан Никифоров
Отец ребёнка: Большаков Никифор Григорьев
Рождение ребёнка
02.05.1811
Сын: Большаков Пафнутий Никифоров
Отец ребёнка: Большаков Никифор Григорьев
Рождение ребёнка
31.01.1813
Сын: Большаков Никита Никифоров
Отец ребёнка: Большаков Никифор Григорьев
Рождение ребёнка
19.11.1814
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Большаков Никифор Григорьев
Рождение ребёнка
26.12.1815
Сын: Большаков Маркелл Никифоров
Отец ребёнка: Большаков Никифор Григорьев
Смерть
Неизвестно