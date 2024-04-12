Большаков Егор (Георгий) Никифоров
Место рождения
Дата рождения24.05.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1808
Бракосочетание
Около 1825
Рождение ребёнка
21.01.1827
Мать ребёнка: Большакова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
13.11.1828
Дочь: Стефанида Егорова
Мать ребёнка: Большакова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
06.03.1831
Дочь: Дарья Егорова
Мать ребёнка: Большакова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
08.11.1834
Дочь: Матрена Егорова
Мать ребёнка: Большакова Гликерия Иванова
Смерть
Неизвестно