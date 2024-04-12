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Большаков Егор (Георгий) Никифоров

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

24.05.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1808

Отец: Большаков Никифор Григорьев

Мать: Большакова Стефанида Иванова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1825

Жена: Большакова Гликерия Иванова

Рождение ребёнка
21.01.1827

Сын: Большаков Тимофей Егоров

Мать ребёнка: Большакова Гликерия Иванова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.11.1828

Дочь: Стефанида Егорова

Мать ребёнка: Большакова Гликерия Иванова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.03.1831

Дочь: Дарья Егорова

Мать ребёнка: Большакова Гликерия Иванова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.11.1834

Дочь: Матрена Егорова

Мать ребёнка: Большакова Гликерия Иванова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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