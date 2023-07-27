Большакова (Большакова) Гликерия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1825
Рождение ребёнка
21.01.1827
Отец ребёнка: Большаков Егор (Георгий) Никифоров
Рождение ребёнка
13.11.1828
Дочь: Стефанида Егорова
Отец ребёнка: Большаков Егор (Георгий) Никифоров
Рождение ребёнка
06.03.1831
Дочь: Дарья Егорова
Отец ребёнка: Большаков Егор (Георгий) Никифоров
Рождение ребёнка
08.11.1834
Дочь: Матрена Егорова
Отец ребёнка: Большаков Егор (Георгий) Никифоров
Смерть
Неизвестно