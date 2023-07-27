Большакова (Большакова) Гликерия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Большакова) Гликерия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1825

Муж: Большаков Егор (Георгий) Никифоров

Рождение ребёнка
21.01.1827

Сын: Большаков Тимофей Егоров

Отец ребёнка: Большаков Егор (Георгий) Никифоров

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.11.1828

Дочь: Стефанида Егорова

Отец ребёнка: Большаков Егор (Георгий) Никифоров

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.03.1831

Дочь: Дарья Егорова

Отец ребёнка: Большаков Егор (Георгий) Никифоров

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.11.1834

Дочь: Матрена Егорова

Отец ребёнка: Большаков Егор (Георгий) Никифоров

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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