Анна Савватиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти24.01.1836
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: ?
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Воинков Иоанн Иванов
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Воинков Дионисий (Денис) Иванов
Отец ребёнка: Воинков Иоанн Иванов
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Воинков Корнил (Корнилий) Иванов
Отец ребёнка: Воинков Иоанн Иванов
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Воинков Иоанн Иванов
Рождение ребёнка
28.06.1802
Сын: Воинков Петр Иванов
Отец ребёнка: Воинков Иоанн Иванов
Рождение ребёнка
27.08.1804
Отец ребёнка: Воинков Иоанн Иванов
Рождение ребёнка
28.05.1809
Отец ребёнка: Воинков Иоанн Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иоанн Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воинков Иоанн Иванов
Смерть
24.01.1836