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Воинков Корнил (Корнилий) Иванов

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Воинков Иоанн Иванов

Мать: Анна Савватиева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1818

Жена: Воинкова Евфимия Дорофеева

Рождение ребёнка
17.11.1818

Дочь: Ивачева (воинкова) Екатерина Корнилова

Мать ребёнка: Воинкова Евфимия Дорофеева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Воинков Никифор Корнилов

Мать ребёнка: Воинкова Евфимия Дорофеева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Воинков Павел Корнилов

Мать ребёнка: Воинкова Евфимия Дорофеева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.12.1828

Дочь: Ульяния Корнилова

Мать ребёнка: Воинкова Евфимия Дорофеева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.06.1831

Сын: Воинков Виссарион Корнилов

Мать ребёнка: Воинкова Евфимия Дорофеева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.05.1833

Дочь: Пелагия Корнилова

Мать ребёнка: Воинкова Евфимия Дорофеева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.05.1833

Сын: Воинков Феодосий Корнилов

Мать ребёнка: Воинкова Евфимия Дорофеева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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