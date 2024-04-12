Ивачева (Воинкова) (Воинкова) Екатерина Корнилова
Место рождения
Дата рождения17.11.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1818
Бракосочетание
11.02.1848
Рождение ребёнка
24.12.1848
Дочь: Анисья Исаева
Отец ребёнка: Ивачев Исаия Никифоров
Рождение ребёнка
03.02.1851
Сын: Ивачев Симион Исаев
Отец ребёнка: Ивачев Исаия Никифоров
Рождение ребёнка
16.03.1852
Дочь: Дария Исаева
Отец ребёнка: Ивачев Исаия Никифоров
Смерть
Неизвестно