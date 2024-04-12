Ивачева (Воинкова) (Воинкова) Екатерина Корнилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивачева (Воинкова) (Воинкова) Екатерина Корнилова

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

17.11.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1818

Отец: Воинков Корнил (Корнилий) Иванов

Мать: Воинкова Евфимия Дорофеева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.02.1848

Муж: Ивачев Исаия Никифоров

Рождение ребёнка
24.12.1848

Дочь: Анисья Исаева

Отец ребёнка: Ивачев Исаия Никифоров

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.02.1851

Сын: Ивачев Симион Исаев

Отец ребёнка: Ивачев Исаия Никифоров

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.03.1852

Дочь: Дария Исаева

Отец ребёнка: Ивачев Исаия Никифоров

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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