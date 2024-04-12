Воинкова (Карпунина) Евфимия Дорофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Карпунина) Евфимия Дорофеева

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Место рождения

Карпунина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Карпунин Дорофей

Мать: не указана

Карпунина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1818

Муж: Воинков Корнил (Корнилий) Иванов

Рождение ребёнка
17.11.1818

Дочь: Ивачева (воинкова) Екатерина Корнилова

Отец ребёнка: Воинков Корнил (Корнилий) Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Воинков Никифор Корнилов

Отец ребёнка: Воинков Корнил (Корнилий) Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Воинков Павел Корнилов

Отец ребёнка: Воинков Корнил (Корнилий) Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.12.1828

Дочь: Ульяния Корнилова

Отец ребёнка: Воинков Корнил (Корнилий) Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.06.1831

Сын: Воинков Виссарион Корнилов

Отец ребёнка: Воинков Корнил (Корнилий) Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.05.1833

Дочь: Пелагия Корнилова

Отец ребёнка: Воинков Корнил (Корнилий) Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.05.1833

Сын: Воинков Феодосий Корнилов

Отец ребёнка: Воинков Корнил (Корнилий) Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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