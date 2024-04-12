Воинкова (Карпунина) Евфимия Дорофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Карпунин Дорофей
Бракосочетание
30.01.1818
Рождение ребёнка
17.11.1818
Дочь: Ивачева (воинкова) Екатерина Корнилова
Отец ребёнка: Воинков Корнил (Корнилий) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Воинков Корнил (Корнилий) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Воинков Корнил (Корнилий) Иванов
Рождение ребёнка
16.12.1828
Дочь: Ульяния Корнилова
Отец ребёнка: Воинков Корнил (Корнилий) Иванов
Рождение ребёнка
04.06.1831
Сын: Воинков Виссарион Корнилов
Отец ребёнка: Воинков Корнил (Корнилий) Иванов
Рождение ребёнка
03.05.1833
Дочь: Пелагия Корнилова
Отец ребёнка: Воинков Корнил (Корнилий) Иванов
Рождение ребёнка
03.05.1833
Сын: Воинков Феодосий Корнилов
Отец ребёнка: Воинков Корнил (Корнилий) Иванов
Смерть
Неизвестно