Воинкова (Воинкова) Татьяна Демидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинкова (Воинкова) Татьяна Демидова

Воинкова (Воинкова) Татьяна Демидова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1814

Сын: Воинков Симион Поликарпов

Отец ребёнка: Воинков Поликарп Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинков Поликарп Иванов

Смерть
Неизвестно