Воинкова (Воинкова) Татьяна Демидова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1814
Сын: Воинков Симион Поликарпов
Отец ребёнка: Воинков Поликарп Иванов
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно