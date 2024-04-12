Воинков Симион Поликарпов
Место рождения
Дата рождения01.02.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1814
Отец: Воинков Поликарп Иванов
Бракосочетание
04.02.1832
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1832
Мать ребёнка: Воинкова Ефросиния (Евпраксия) Иванова
Рождение ребёнка
18.12.1833
Мать ребёнка: Воинкова Ефросиния (Евпраксия) Иванова
Рождение ребёнка
19.02.1835
Дочь: Евдокия Симионова
Мать ребёнка: Воинкова Ефросиния (Евпраксия) Иванова
Рождение ребёнка
22.08.1836
Дочь: Наталия Симионова
Мать ребёнка: Воинкова Ефросиния (Евпраксия) Иванова
Рождение ребёнка
09.02.1838
Дочь: Анна Симионова
Мать ребёнка: Воинкова Ефросиния (Евпраксия) Иванова
Рождение ребёнка
16.03.1839
Дочь: Клавдия Симионова
Мать ребёнка: Воинкова Ефросиния (Евпраксия) Иванова
Рождение ребёнка
16.06.1840
Мать ребёнка: Воинкова Ефросиния (Евпраксия) Иванова
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Воинков Димитрий Симионов
Мать ребёнка: Воинкова Ефросиния (Евпраксия) Иванова
Рождение ребёнка
15.08.1844
Дочь: Васса Симионова
Мать ребёнка: Воинкова Ефросиния (Евпраксия) Иванова
Смерть
Неизвестно