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Воинков Симион Поликарпов

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

01.02.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1814

Отец: Воинков Поликарп Иванов

Мать: Воинкова Татьяна Демидова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.02.1832

Жена: Воинкова Ефросиния (Евпраксия) Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1832

Сын: Воинков Павел Симионов

Мать ребёнка: Воинкова Ефросиния (Евпраксия) Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.12.1833

Сын: Воинков Петр Симионов

Мать ребёнка: Воинкова Ефросиния (Евпраксия) Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.02.1835

Дочь: Евдокия Симионова

Мать ребёнка: Воинкова Ефросиния (Евпраксия) Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.08.1836

Дочь: Наталия Симионова

Мать ребёнка: Воинкова Ефросиния (Евпраксия) Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1838

Дочь: Анна Симионова

Мать ребёнка: Воинкова Ефросиния (Евпраксия) Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.03.1839

Дочь: Клавдия Симионова

Мать ребёнка: Воинкова Ефросиния (Евпраксия) Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.06.1840

Сын: Воинков Тихон Симионов

Мать ребёнка: Воинкова Ефросиния (Евпраксия) Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Воинков Димитрий Симионов

Мать ребёнка: Воинкова Ефросиния (Евпраксия) Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.08.1844

Дочь: Васса Симионова

Мать ребёнка: Воинкова Ефросиния (Евпраксия) Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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