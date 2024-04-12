Воинкова (Крутикова) Ефросиния (Евпраксия) Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Крутиков Иван
Бракосочетание
04.02.1832
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1832
Отец ребёнка: Воинков Симион Поликарпов
Рождение ребёнка
18.12.1833
Отец ребёнка: Воинков Симион Поликарпов
Рождение ребёнка
19.02.1835
Дочь: Евдокия Симионова
Отец ребёнка: Воинков Симион Поликарпов
Рождение ребёнка
22.08.1836
Дочь: Наталия Симионова
Отец ребёнка: Воинков Симион Поликарпов
Рождение ребёнка
09.02.1838
Дочь: Анна Симионова
Отец ребёнка: Воинков Симион Поликарпов
Рождение ребёнка
16.03.1839
Дочь: Клавдия Симионова
Отец ребёнка: Воинков Симион Поликарпов
Рождение ребёнка
16.06.1840
Отец ребёнка: Воинков Симион Поликарпов
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Воинков Димитрий Симионов
Отец ребёнка: Воинков Симион Поликарпов
Рождение ребёнка
15.08.1844
Дочь: Васса Симионова
Отец ребёнка: Воинков Симион Поликарпов
Смерть
Неизвестно