Воинкова (Крутикова) Ефросиния (Евпраксия) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Крутикова) Ефросиния (Евпраксия) Иванова

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Место рождения

Ваганова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Крутиков Иван

Мать: не указана

Ваганова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
04.02.1832

Муж: Воинков Симион Поликарпов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1832

Сын: Воинков Павел Симионов

Отец ребёнка: Воинков Симион Поликарпов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.12.1833

Сын: Воинков Петр Симионов

Отец ребёнка: Воинков Симион Поликарпов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.02.1835

Дочь: Евдокия Симионова

Отец ребёнка: Воинков Симион Поликарпов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.08.1836

Дочь: Наталия Симионова

Отец ребёнка: Воинков Симион Поликарпов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1838

Дочь: Анна Симионова

Отец ребёнка: Воинков Симион Поликарпов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.03.1839

Дочь: Клавдия Симионова

Отец ребёнка: Воинков Симион Поликарпов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.06.1840

Сын: Воинков Тихон Симионов

Отец ребёнка: Воинков Симион Поликарпов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Воинков Димитрий Симионов

Отец ребёнка: Воинков Симион Поликарпов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.08.1844

Дочь: Васса Симионова

Отец ребёнка: Воинков Симион Поликарпов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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