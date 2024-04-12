Воинков Андрей Феодотов
Место рождения
Дата рождения29.11.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1826
Отец: Воинков Феодот Тимофеев
Бракосочетание
03.11.1850
Рождение ребёнка
21.05.1851
Дочь: Елена Андреева
Мать ребёнка: Воинкова (новопашеннова) Марья Артемьева
Рождение ребёнка
20.12.1852
Дочь: Петр Андреев
Мать ребёнка: Воинкова (новопашеннова) Марья Артемьева
Смерть
Неизвестно