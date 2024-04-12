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Воинков Андрей Феодотов

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

29.11.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1826

Отец: Воинков Феодот Тимофеев

Мать: Воинкова Евдокия Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.11.1850

Жена: Воинкова (новопашеннова) Марья Артемьева

Рождение ребёнка
21.05.1851

Дочь: Елена Андреева

Мать ребёнка: Воинкова (новопашеннова) Марья Артемьева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.12.1852

Дочь: Петр Андреев

Мать ребёнка: Воинкова (новопашеннова) Марья Артемьева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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