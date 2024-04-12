Воинкова (Лукоянова - Русакова) Марина Власиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Лукоянова - Русакова) Марина Власиева

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Лукоянов - Русаков Власий Козмин

Мать: Лукоянова - Русакова Ирина Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.09.1815

Муж: Воинков Феодот Тимофеев

Рождение ребёнка
28.11.1817

Сын: Воинков Яков Феодотов

Отец ребёнка: Воинков Феодот Тимофеев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1820

Дочь: Татьяна Федотова

Отец ребёнка: Воинков Феодот Тимофеев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.06.1822

Сын: Воинков Тимофей Федотов

Отец ребёнка: Воинков Феодот Тимофеев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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