Воинкова (Лукоянова - Русакова) Марина Власиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Бракосочетание
28.09.1815
Рождение ребёнка
28.11.1817
Отец ребёнка: Воинков Феодот Тимофеев
Рождение ребёнка
16.01.1820
Дочь: Татьяна Федотова
Отец ребёнка: Воинков Феодот Тимофеев
Рождение ребёнка
12.06.1822
Отец ребёнка: Воинков Феодот Тимофеев
Смерть
Неизвестно