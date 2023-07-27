Лукоянова - Русакова (Лукоянова - Русакова) Ирина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Воинкова Марина Власиева
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Власий Козмин
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Лукоянов - Сединкин - Русаков Афанасий Власиев (Власов)
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Власий Козмин
Рождение ребёнка
08.01.1803
Сын: Лукоянов - Русаков Григорий Власов
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Власий Козмин
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Лукоянов - Русаков Яков Власов
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Власий Козмин
Рождение ребёнка
07.06.1808
Дочь: Ударцева Мария Власова
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Власий Козмин
Рождение ребёнка
11.02.1812
Сын: Лукоянов - Русаков Димитрий Власов
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Власий Козмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно