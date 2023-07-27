Лукоянова - Русакова (Лукоянова - Русакова) Ирина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукоянова - Русакова (Лукоянова - Русакова) Ирина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Воинкова Марина Власиева

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Власий Козмин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Лукоянов - Сединкин - Русаков Афанасий Власиев (Власов)

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Власий Козмин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.01.1803

Сын: Лукоянов - Русаков Григорий Власов

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Власий Козмин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Лукоянов - Русаков Яков Власов

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Власий Козмин

Рождение ребёнка
07.06.1808

Дочь: Ударцева Мария Власова

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Власий Козмин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.1812

Сын: Лукоянов - Русаков Димитрий Власов

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Власий Козмин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукоянов - Русаков Власий Козмин

Смерть
Неизвестно