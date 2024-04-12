Лукоянов - Сединкин - Русаков Афанасий Власиев (Власов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Бракосочетание
24.01.1830
Рождение ребёнка
03.12.1830
Сын: Лукоянов Николай Афанасьев
Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Акилина Прокопьева
Рождение ребёнка
25.09.1832
Сын: Лукоянов Сергий Афанасьев
Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Акилина Прокопьева
Рождение ребёнка
06.01.1834
Дочь: Татьяна Афанасьева
Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Акилина Прокопьева
Рождение ребёнка
31.01.1835
Сын: Лукоянов - Сединкин Иоанн Афанасьев
Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Акилина Прокопьева
Рождение ребёнка
25.06.1839
Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Акилина Прокопьева
Смерть
Неизвестно