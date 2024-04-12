Лукоянов - Сединкин - Русаков Афанасий Власиев (Власов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукоянов - Сединкин - Русаков Афанасий Власиев (Власов)

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Лукоянов - Русаков Власий Козмин

Мать: Лукоянова - Русакова Ирина Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.01.1830

Жена: Лукоянова - Русакова Акилина Прокопьева

Рождение ребёнка
03.12.1830

Сын: Лукоянов Николай Афанасьев

Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Акилина Прокопьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1832

Сын: Лукоянов Сергий Афанасьев

Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Акилина Прокопьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.01.1834

Дочь: Татьяна Афанасьева

Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Акилина Прокопьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.01.1835

Сын: Лукоянов - Сединкин Иоанн Афанасьев

Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Акилина Прокопьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1839

Сын: Лукоянов Петр Афанасьев

Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Акилина Прокопьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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