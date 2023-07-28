Лукоянов - Русаков Власий Козмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукоянов - Русаков Власий Козмин

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

02.04.1838

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Лукоянов - Русаков Козма Яковлев

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Воинкова Марина Власиева

Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Ирина Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Лукоянов - Сединкин - Русаков Афанасий Власиев (Власов)

Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Ирина Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.01.1803

Сын: Лукоянов - Русаков Григорий Власов

Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Ирина Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Лукоянов - Русаков Яков Власов

Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Ирина Федорова

Рождение ребёнка
07.06.1808

Дочь: Ударцева Мария Власова

Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Ирина Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.1812

Сын: Лукоянов - Русаков Димитрий Власов

Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Ирина Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукоянова - Русакова Ирина Федорова

Смерть
02.04.1838
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от старости