Лукоянов - Русаков Власий Козмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти02.04.1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Лукоянов - Русаков Козма Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Воинкова Марина Власиева
Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Лукоянов - Сединкин - Русаков Афанасий Власиев (Власов)
Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
08.01.1803
Сын: Лукоянов - Русаков Григорий Власов
Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Лукоянов - Русаков Яков Власов
Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
07.06.1808
Дочь: Ударцева Мария Власова
Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
11.02.1812
Сын: Лукоянов - Русаков Димитрий Власов
Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Ирина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.1838
Причина смерти: от старости