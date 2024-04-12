Лукоянов - Русаков Димитрий Власов
Место рождения
Дата рождения11.02.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1812
Бракосочетание
10.07.1833
Рождение ребёнка
14.05.1834
Дочь: Гликерия Дмитриева
Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
10.05.1836
Сын: Лукоянов - Русаков Симион Дмитриев
Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
23.04.1838
Сын: Лукоянов - Русаков Георгий Димитриев
Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
10.05.1839
Сын: Лукоянов - Русаков Тимофей Димитриев
Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
17.06.1840
Сын: Лукоянов - Русаков Петр Димитриев
Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Ксения Васильева
Смерть
Неизвестно