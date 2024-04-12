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Лукоянов - Русаков Димитрий Власов

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

11.02.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1812

Отец: Лукоянов - Русаков Власий Козмин

Мать: Лукоянова - Русакова Ирина Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.07.1833

Жена: Лукоянова - Русакова Ксения Васильева

Рождение ребёнка
14.05.1834

Дочь: Гликерия Дмитриева

Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Ксения Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1836

Сын: Лукоянов - Русаков Симион Дмитриев

Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Ксения Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.04.1838

Сын: Лукоянов - Русаков Георгий Димитриев

Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Ксения Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1839

Сын: Лукоянов - Русаков Тимофей Димитриев

Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Ксения Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.06.1840

Сын: Лукоянов - Русаков Петр Димитриев

Мать ребёнка: Лукоянова - Русакова Ксения Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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