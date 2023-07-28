Лукоянов - Русаков Козма Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти28.09.1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Лукоянов - Русаков Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Лукоянов - Русаков Власий Козмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Лукоянов - Русаков Василий Козмин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.09.1815
Причина смерти: от грудных припадков