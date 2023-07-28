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Лукоянов - Русаков Козма Яковлев

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

28.09.1815

Пол

Мужской

Отец

Около 1721 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Лукоянов - Русаков Яков

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Лукоянов - Русаков Власий Козмин

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Лукоянов - Русаков Василий Козмин

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
28.09.1815
Причина смерти: от грудных припадков