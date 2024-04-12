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Лукоянов - Русаков Яков

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Лукоянов - Русаков Егор Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Лукоянов - Русаков Козма Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Лукоянов Константин

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Лукоянов - Русаков Василий Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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