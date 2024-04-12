Лукоянов - Русаков Яков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Лукоянов - Русаков Егор Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Лукоянов - Русаков Козма Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Лукоянов Константин
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Лукоянов - Русаков Иван Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Лукоянов - Русаков Василий Яковлев
Смерть
Неизвестно