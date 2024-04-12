Лукоянов - Русаков Василий Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти19.12.1803
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Лукоянов - Русаков Яков
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев
Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.07.1801
Сын: Лукоянов - Русаков Иакинф Васильев
Смерть
19.12.1803