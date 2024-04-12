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Лукоянов - Русаков Василий Яковлев

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

19.12.1803

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Лукоянов - Русаков Яков

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.07.1801

Сын: Лукоянов - Русаков Иакинф Васильев

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
19.12.1803
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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