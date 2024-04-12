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Воинков Назарий Стефанов

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

12.10.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1807

Отец: Воинков Стефан Иванов

Мать: Воинкова Наталья Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.04.1830

Жена: Воинкова Елисавета Евдокимова

Рождение ребёнка
28.01.1831

Сын: Воинков Игнатий Назаров

Мать ребёнка: Воинкова Елисавета Евдокимова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1832

Дочь: Акилина Назарова

Мать ребёнка: Воинкова Елисавета Евдокимова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.05.1833

Сын: Воинков Ларион (Илларион) Назаров

Мать ребёнка: Воинкова Елисавета Евдокимова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.05.1835

Дочь: Ирина Назарова

Мать ребёнка: Воинкова Елисавета Евдокимова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1836

Сын: Воинков Филипп Назаров

Мать ребёнка: Воинкова Елисавета Евдокимова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1839

Сын: Воинков Иван Назаров

Мать ребёнка: Воинкова Елисавета Евдокимова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.08.1840

Сын: Воинков Моисей Назаров

Мать ребёнка: Воинкова Елисавета Евдокимова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.11.1843

Дочь: Матрона Назарова

Мать ребёнка: Воинкова Елисавета Евдокимова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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