Воинков Назарий Стефанов
Место рождения
Дата рождения12.10.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1807
Отец: Воинков Стефан Иванов
Бракосочетание
27.04.1830
Рождение ребёнка
28.01.1831
Мать ребёнка: Воинкова Елисавета Евдокимова
Рождение ребёнка
01.06.1832
Дочь: Акилина Назарова
Мать ребёнка: Воинкова Елисавета Евдокимова
Рождение ребёнка
05.05.1833
Сын: Воинков Ларион (Илларион) Назаров
Мать ребёнка: Воинкова Елисавета Евдокимова
Рождение ребёнка
07.05.1835
Дочь: Ирина Назарова
Мать ребёнка: Воинкова Елисавета Евдокимова
Рождение ребёнка
03.07.1836
Мать ребёнка: Воинкова Елисавета Евдокимова
Рождение ребёнка
24.09.1839
Сын: Воинков Иван Назаров
Мать ребёнка: Воинкова Елисавета Евдокимова
Рождение ребёнка
26.08.1840
Мать ребёнка: Воинкова Елисавета Евдокимова
Рождение ребёнка
Около ?.11.1843
Дочь: Матрона Назарова
Мать ребёнка: Воинкова Елисавета Евдокимова
Смерть
Неизвестно