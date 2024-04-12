Воинкова (Девяшина) Елисавета Евдокимова
Место рождения
Дата рождения04.09.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1801
Отец: Девяшин Евдоким Борисов
Бракосочетание
27.04.1830
Рождение ребёнка
28.01.1831
Отец ребёнка: Воинков Назарий Стефанов
Рождение ребёнка
01.06.1832
Дочь: Акилина Назарова
Отец ребёнка: Воинков Назарий Стефанов
Рождение ребёнка
05.05.1833
Сын: Воинков Ларион (Илларион) Назаров
Отец ребёнка: Воинков Назарий Стефанов
Рождение ребёнка
07.05.1835
Дочь: Ирина Назарова
Отец ребёнка: Воинков Назарий Стефанов
Рождение ребёнка
03.07.1836
Отец ребёнка: Воинков Назарий Стефанов
Рождение ребёнка
24.09.1839
Сын: Воинков Иван Назаров
Отец ребёнка: Воинков Назарий Стефанов
Рождение ребёнка
26.08.1840
Отец ребёнка: Воинков Назарий Стефанов
Рождение ребёнка
Около ?.11.1843
Дочь: Матрона Назарова
Отец ребёнка: Воинков Назарий Стефанов
Смерть
Неизвестно