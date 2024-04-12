Воинкова (Девяшина) Елисавета Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинкова (Девяшина) Елисавета Евдокимова

Воинкова (Девяшина) Елисавета Евдокимова

avatar

Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

04.09.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1801

Отец: Девяшин Евдоким Борисов

Мать: Девяшина Евфимия Филипова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.04.1830

Муж: Воинков Назарий Стефанов

Рождение ребёнка
28.01.1831

Сын: Воинков Игнатий Назаров

Отец ребёнка: Воинков Назарий Стефанов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1832

Дочь: Акилина Назарова

Отец ребёнка: Воинков Назарий Стефанов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.05.1833

Сын: Воинков Ларион (Илларион) Назаров

Отец ребёнка: Воинков Назарий Стефанов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.05.1835

Дочь: Ирина Назарова

Отец ребёнка: Воинков Назарий Стефанов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1836

Сын: Воинков Филипп Назаров

Отец ребёнка: Воинков Назарий Стефанов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1839

Сын: Воинков Иван Назаров

Отец ребёнка: Воинков Назарий Стефанов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.08.1840

Сын: Воинков Моисей Назаров

Отец ребёнка: Воинков Назарий Стефанов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.11.1843

Дочь: Матрона Назарова

Отец ребёнка: Воинков Назарий Стефанов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close