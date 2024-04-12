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Девяшин Евдоким Борисов

Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Девяшин Борис

Мать: Девяшина Евдокия Михайлова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.09.1801

Дочь: Воинкова Елисавета Евдокимова

Мать ребёнка: Девяшина Евфимия Филипова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1802

Дочь: Зиновия Евдокимова

Мать ребёнка: Девяшина Евфимия Филипова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.01.1805

Сын: Девяшин Павел Евдокимов

Мать ребёнка: Девяшина Евфимия Филипова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Девяшин Егор Евдокимов

Мать ребёнка: Девяшина Евфимия Филипова

Рождение ребёнка
20.05.1808

Сын: Девяшин Иоанн Евдокимов

Мать ребёнка: Девяшина Евфимия Филипова

Рождение ребёнка
11.04.1810

Сын: Девяшин Артамон (Артемий) Евдокимов

Мать ребёнка: Девяшина Евфимия Филипова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.12.1811

Сын: Девяшин Игнатий Евдокимов

Мать ребёнка: Девяшина Евфимия Филипова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.10.1816

Дочь: Параскева Евдокимова

Мать ребёнка: Девяшина Евфимия Филипова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Евдокия Евдокимова

Мать ребёнка: Девяшина Евфимия Филипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девяшина Евфимия Филипова

Смерть
Неизвестно
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