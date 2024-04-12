Девяшин Евдоким Борисов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Девяшин Борис
Рождение ребёнка
04.09.1801
Дочь: Воинкова Елисавета Евдокимова
Мать ребёнка: Девяшина Евфимия Филипова
Рождение ребёнка
01.11.1802
Дочь: Зиновия Евдокимова
Мать ребёнка: Девяшина Евфимия Филипова
Рождение ребёнка
10.01.1805
Мать ребёнка: Девяшина Евфимия Филипова
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Девяшина Евфимия Филипова
Рождение ребёнка
20.05.1808
Мать ребёнка: Девяшина Евфимия Филипова
Рождение ребёнка
11.04.1810
Сын: Девяшин Артамон (Артемий) Евдокимов
Мать ребёнка: Девяшина Евфимия Филипова
Рождение ребёнка
20.12.1811
Сын: Девяшин Игнатий Евдокимов
Мать ребёнка: Девяшина Евфимия Филипова
Рождение ребёнка
18.10.1816
Дочь: Параскева Евдокимова
Мать ребёнка: Девяшина Евфимия Филипова
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Евдокия Евдокимова
Мать ребёнка: Девяшина Евфимия Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно