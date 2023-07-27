Девяшин Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяшин Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Девяшин Евдоким Борисов

Мать ребёнка: Девяшина Евдокия Михайлова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Маслова (девяшина) Пелагия Борисова

Мать ребёнка: Девяшина Евдокия Михайлова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Девяшин Никита Борисов

Мать ребёнка: Девяшина Евдокия Михайлова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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