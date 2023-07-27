Девяшин Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Девяшина Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Маслова (девяшина) Пелагия Борисова
Мать ребёнка: Девяшина Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Девяшина Евдокия Михайлова
Смерть
Неизвестно