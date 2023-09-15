Девяшина (Комлева) Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяшина (Комлева) Евдокия Михайлова

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

22.04.1831

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Комлев Михайло

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Девяшин Евдоким Борисов

Отец ребёнка: Девяшин Борис

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Маслова (девяшина) Пелагия Борисова

Отец ребёнка: Девяшин Борис

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Девяшин Никита Борисов

Отец ребёнка: Девяшин Борис

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
22.04.1831
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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