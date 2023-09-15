Девяшина (Комлева) Евдокия Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
Дата смерти22.04.1831
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Комлев Михайло
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Девяшин Борис
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Маслова (девяшина) Пелагия Борисова
Отец ребёнка: Девяшин Борис
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Девяшин Борис
Смерть
22.04.1831
Причина смерти: от престарелости