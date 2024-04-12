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Девяшин Никита Борисов

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Девяшин Борис

Мать: Девяшина Евдокия Михайлова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
18.05.1805

Жена: Девяшина (честюнина) Зиновия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Девяшина (честюнина) Зиновия Иванова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.03.1808

Сын: Девяшин Кирил Никитин

Мать ребёнка: Девяшина (честюнина) Зиновия Иванова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.03.1808

Сын: Девяшин Алексей Никитин

Мать ребёнка: Девяшина (честюнина) Зиновия Иванова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.05.1810

Сын: Девяшин Тимофей Никитин

Мать ребёнка: Девяшина (честюнина) Зиновия Иванова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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