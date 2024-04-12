Девяшина (Честюнина) (Честюнина) Зиновия Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Бракосочетание
18.05.1805
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Девяшин Никита Борисов
Рождение ребёнка
14.03.1808
Отец ребёнка: Девяшин Никита Борисов
Рождение ребёнка
15.03.1808
Отец ребёнка: Девяшин Никита Борисов
Рождение ребёнка
01.05.1810
Отец ребёнка: Девяшин Никита Борисов
Смерть
Неизвестно