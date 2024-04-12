Девяшина (Честюнина) (Честюнина) Зиновия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяшина (Честюнина) (Честюнина) Зиновия Иванова

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Место рождения

Зобнина, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Зобнина, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
18.05.1805

Муж: Девяшин Никита Борисов

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Девяшин Никита Борисов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.03.1808

Сын: Девяшин Кирил Никитин

Отец ребёнка: Девяшин Никита Борисов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.03.1808

Сын: Девяшин Алексей Никитин

Отец ребёнка: Девяшин Никита Борисов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.05.1810

Сын: Девяшин Тимофей Никитин

Отец ребёнка: Девяшин Никита Борисов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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