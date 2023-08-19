Маслова (Девяшина) (Девяшина) Пелагия Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Девяшина) (Девяшина) Пелагия Борисова

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

10.12.1817

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Девяшин Борис

Мать: Девяшина Евдокия Михайлова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.01.1801

Муж: Маслов Терентий Иванов

Рождение ребёнка
13.12.1801

Сын: Маслов Спиридон Терентиев

Отец ребёнка: Маслов Терентий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.03.1805

Дочь: Ираида Терентьева

Отец ребёнка: Маслов Терентий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1807

Сын: Маслов Павел Терентьев

Отец ребёнка: Маслов Терентий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.07.1810

Сын: Маслов Кирик Терентьев

Отец ребёнка: Маслов Терентий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.03.1812

Дочь: Дарья Терентьева

Отец ребёнка: Маслов Терентий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1814

Дочь: Голоднова Пелагия Терентьева

Отец ребёнка: Маслов Терентий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
10.12.1817
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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