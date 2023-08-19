Маслова (Девяшина) (Девяшина) Пелагия Борисова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти10.12.1817
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Девяшин Борис
Бракосочетание
Около ?.01.1801
Рождение ребёнка
13.12.1801
Сын: Маслов Спиридон Терентиев
Отец ребёнка: Маслов Терентий Иванов
Рождение ребёнка
09.03.1805
Дочь: Ираида Терентьева
Отец ребёнка: Маслов Терентий Иванов
Рождение ребёнка
13.01.1807
Отец ребёнка: Маслов Терентий Иванов
Рождение ребёнка
11.07.1810
Отец ребёнка: Маслов Терентий Иванов
Рождение ребёнка
08.03.1812
Дочь: Дарья Терентьева
Отец ребёнка: Маслов Терентий Иванов
Рождение ребёнка
07.10.1814
Дочь: Голоднова Пелагия Терентьева
Отец ребёнка: Маслов Терентий Иванов
Смерть
10.12.1817