Шалькова (Воинкова) Агафия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалькова (Воинкова) Агафия Стефанова

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

22.02.1813

Дата смерти

05.08.1849

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1813

Отец: Воинков Стефан Иванов

Мать: Воинкова Наталья Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1839

Сын: Шальков Иван Симионов

Отец ребёнка: Шальков Симион Феодотов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.05.1845

Сын: Шальков Тимофей Симионов

Отец ребёнка: Шальков Симион Феодотов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Шальков Макарий Семенов

Отец ребёнка: Шальков Симион Феодотов

Рождение ребёнка
08.02.1848

Дочь: Валентина Симионова

Отец ребёнка: Шальков Симион Феодотов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.08.1849

Дочь: Евдокия Симионова

Отец ребёнка: Шальков Симион Феодотов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шальков Симион Феодотов

Смерть
05.08.1849
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от тяжких родов
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