Шалькова (Воинкова) Агафия Стефанова
Место рождения
Дата рождения22.02.1813
Дата смерти05.08.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1813
Отец: Воинков Стефан Иванов
Рождение ребёнка
24.09.1839
Отец ребёнка: Шальков Симион Феодотов
Рождение ребёнка
02.05.1845
Отец ребёнка: Шальков Симион Феодотов
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Шальков Симион Феодотов
Рождение ребёнка
08.02.1848
Дочь: Валентина Симионова
Отец ребёнка: Шальков Симион Феодотов
Рождение ребёнка
05.08.1849
Дочь: Евдокия Симионова
Отец ребёнка: Шальков Симион Феодотов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1849
Причина смерти: от тяжких родов