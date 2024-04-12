Шальков Симион Феодотов
Место рождения
Дата рождения02.02.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1814
Отец: Шальков Феодот Иванов
Рождение ребёнка
24.09.1839
Мать ребёнка: Шалькова Агафия Стефанова
Рождение ребёнка
02.05.1845
Мать ребёнка: Шалькова Агафия Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Шалькова Агафия Стефанова
Рождение ребёнка
08.02.1848
Дочь: Валентина Симионова
Мать ребёнка: Шалькова Агафия Стефанова
Рождение ребёнка
05.08.1849
Дочь: Евдокия Симионова
Мать ребёнка: Шалькова Агафия Стефанова
Бракосочетание
22.01.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно