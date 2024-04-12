Шальков Симион Феодотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШальков Симион Феодотов

Шальков Симион Феодотов

avatar

Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

02.02.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1814

Отец: Шальков Феодот Иванов

Мать: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1839

Сын: Шальков Иван Симионов

Мать ребёнка: Шалькова Агафия Стефанова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.05.1845

Сын: Шальков Тимофей Симионов

Мать ребёнка: Шалькова Агафия Стефанова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Шальков Макарий Семенов

Мать ребёнка: Шалькова Агафия Стефанова

Рождение ребёнка
08.02.1848

Дочь: Валентина Симионова

Мать ребёнка: Шалькова Агафия Стефанова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.08.1849

Дочь: Евдокия Симионова

Мать ребёнка: Шалькова Агафия Стефанова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.01.1850

Жена: Шалькова (иустинова) Агафия Иосифова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалькова Агафия Стефанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close