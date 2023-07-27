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Шальков Феодот Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

16.06.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Шальков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Александра Федотова

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Шальков Димитрий Федотов

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.08.1811

Дочь: Воинкова (шалькова) Марфа Феодотова

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Шальков Герасим Федотов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1814

Сын: Шальков Симион Феодотов

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Шальков Никон Феодотов

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
16.06.1833
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья
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