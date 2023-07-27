Шальков Феодот Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти16.06.1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Шальков Иван
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Александра Федотова
Рождение ребёнка
Около 1796
Рождение ребёнка
30.08.1811
Дочь: Воинкова (шалькова) Марфа Феодотова
Рождение ребёнка
Около 1812
Рождение ребёнка
02.02.1814
Рождение ребёнка
Около 1825
Смерть
16.06.1833
Причина смерти: от удушья