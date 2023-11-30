Воинков Мануил Стефанов
Место рождения
Дата рождения15.06.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1811
Отец: Воинков Стефан Иванов
Бракосочетание
26.01.1838
Рождение ребёнка
04.11.1838
Мать ребёнка: Воинкова Феодосия Тимофеева
Рождение ребёнка
02.07.1840
Мать ребёнка: Воинкова Феодосия Тимофеева
Рождение ребёнка
05.05.1845
Мать ребёнка: Воинкова Феодосия Тимофеева
Рождение ребёнка
26.04.1852
Дочь: Глафира Мануилова
Мать ребёнка: Воинкова Феодосия Тимофеева
Смерть
Неизвестно