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Воинков Мануил Стефанов

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

15.06.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1811

Отец: Воинков Стефан Иванов

Мать: Воинкова Наталья Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.01.1838

Жена: Воинкова Феодосия Тимофеева

Рождение ребёнка
04.11.1838

Сын: Воинков Павел Мануилов

Мать ребёнка: Воинкова Феодосия Тимофеева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.07.1840

Сын: Воинков Филипп Мануилов

Мать ребёнка: Воинкова Феодосия Тимофеева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.05.1845

Сын: Воинков Иоанн Мануилов

Мать ребёнка: Воинкова Феодосия Тимофеева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.04.1852

Дочь: Глафира Мануилова

Мать ребёнка: Воинкова Феодосия Тимофеева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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