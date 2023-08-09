Воинкова (Моденова) Феодосия Тимофеева
Место рождения
Дата рождения24.05.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1817
Бракосочетание
26.01.1838
Рождение ребёнка
04.11.1838
Отец ребёнка: Воинков Мануил Стефанов
Рождение ребёнка
02.07.1840
Отец ребёнка: Воинков Мануил Стефанов
Рождение ребёнка
05.05.1845
Отец ребёнка: Воинков Мануил Стефанов
Рождение ребёнка
26.04.1852
Дочь: Глафира Мануилова
Отец ребёнка: Воинков Мануил Стефанов
Смерть
Неизвестно