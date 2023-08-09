Воинкова (Моденова) Феодосия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Моденова) Феодосия Тимофеева

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Место рождения

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

24.05.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1817

Отец: Моденов Тимофей Васильев

Мать: Моденова Ксения Максимова

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.01.1838

Муж: Воинков Мануил Стефанов

Рождение ребёнка
04.11.1838

Сын: Воинков Павел Мануилов

Отец ребёнка: Воинков Мануил Стефанов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.07.1840

Сын: Воинков Филипп Мануилов

Отец ребёнка: Воинков Мануил Стефанов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.05.1845

Сын: Воинков Иоанн Мануилов

Отец ребёнка: Воинков Мануил Стефанов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.04.1852

Дочь: Глафира Мануилова

Отец ребёнка: Воинков Мануил Стефанов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно