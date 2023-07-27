Моденова (Ваганова) Ксения Максимова
Место рожденияКуминовская слобода Туринской округи
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.07.1807
Рождение ребёнка
18.01.1808
Дочь: Татиана Тимофеева
Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.09.1809
Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
12.09.1810
Дочь: Митродора Тимофеева
Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
22.07.1812
Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
20.01.1814
Сын: Моденов Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
24.08.1815
Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
24.05.1817
Дочь: Воинкова Феодосия Тимофеева
Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
22.07.1818
Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
22.02.1822
Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
17.12.1824
Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев
Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1826
Сын: Моденов Лев Тимофеев
Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев
Смерть
Неизвестно