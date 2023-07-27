Моденова (Ваганова) Ксения Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моденова (Ваганова) Ксения Максимова

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Место рождения

Куминовская слобода Туринской округи

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Куминовская слобода Туринской округи
Бракосочетание
05.07.1807

Муж: Моденов Тимофей Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1808

Дочь: Татиана Тимофеева

Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.09.1809

Сын: Моденов Иоанн Тимофеев

Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1810

Дочь: Митродора Тимофеева

Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1812

Сын: Моденов Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.01.1814

Сын: Моденов Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.08.1815

Сын: Моденов Адриан Тимофеев

Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1817

Дочь: Воинкова Феодосия Тимофеева

Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1818

Сын: Моденов Трофим Тимофеев

Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Моденов Харитон Тимофеев

Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.02.1822

Сын: Моденов Тимофей Тимофеев

Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.12.1824

Сын: Моденов Даниил Тимофеев

Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев

Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1826

Сын: Моденов Лев Тимофеев

Отец ребёнка: Моденов Тимофей Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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