Моденов Василий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения22.07.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1812
Бракосочетание
23.01.1833
Жена: Моденова Дарья Игнатьева
Рождение ребёнка
20.06.1835
Дочь: Агрипина Васильева
Мать ребёнка: Моденова Дарья Игнатьева
Рождение ребёнка
Около ?.07.1837
Дочь: Евфросиния Васильева
Мать ребёнка: Моденова Дарья Игнатьева
Рождение ребёнка
28.08.1839
Мать ребёнка: Моденова Дарья Игнатьева
Рождение ребёнка
28.04.1844
Мать ребёнка: Моденова Дарья Игнатьева
Смерть
Неизвестно