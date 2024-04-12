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Моденов Василий Тимофеев

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Место рождения

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

22.07.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1812

Отец: Моденов Тимофей Васильев

Мать: Моденова Ксения Максимова

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
23.01.1833

Жена: Моденова Дарья Игнатьева

Рождение ребёнка
20.06.1835

Дочь: Агрипина Васильева

Мать ребёнка: Моденова Дарья Игнатьева

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.07.1837

Дочь: Евфросиния Васильева

Мать ребёнка: Моденова Дарья Игнатьева

Рождение ребёнка
28.08.1839

Сын: Моденов Семен Васильев

Мать ребёнка: Моденова Дарья Игнатьева

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.04.1844

Сын: Моденов Максим Васильев

Мать ребёнка: Моденова Дарья Игнатьева

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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