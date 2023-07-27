Моденова (Волкова) Дарья Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моденова (Волкова) Дарья Игнатьева

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Место рождения

д. Волкова Баженовского прихода

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Волков Игнатий Яковлев

Мать: не указана

д. Волкова Баженовского прихода
Бракосочетание
23.01.1833

Муж: Моденов Василий Тимофеев

Рождение ребёнка
20.06.1835

Дочь: Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Моденов Василий Тимофеев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.07.1837

Дочь: Евфросиния Васильева

Отец ребёнка: Моденов Василий Тимофеев

Рождение ребёнка
28.08.1839

Сын: Моденов Семен Васильев

Отец ребёнка: Моденов Василий Тимофеев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.04.1844

Сын: Моденов Максим Васильев

Отец ребёнка: Моденов Василий Тимофеев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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