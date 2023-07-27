Моденова (Волкова) Дарья Игнатьева
Место рожденияд. Волкова Баженовского прихода
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Волков Игнатий Яковлев
Мать: не указана
д. Волкова Баженовского прихода
Бракосочетание
23.01.1833
Рождение ребёнка
20.06.1835
Дочь: Агрипина Васильева
Отец ребёнка: Моденов Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
Около ?.07.1837
Дочь: Евфросиния Васильева
Отец ребёнка: Моденов Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
28.08.1839
Отец ребёнка: Моденов Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
28.04.1844
Отец ребёнка: Моденов Василий Тимофеев
Смерть
Неизвестно