Моденов Тимофей Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти22.03.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Бракосочетание
05.07.1807
Рождение ребёнка
18.01.1808
Дочь: Татиана Тимофеева
Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.09.1809
Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова
Рождение ребёнка
12.09.1810
Дочь: Митродора Тимофеева
Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова
Рождение ребёнка
22.07.1812
Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова
Рождение ребёнка
20.01.1814
Сын: Моденов Тимофей Тимофеевич
Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова
Рождение ребёнка
24.08.1815
Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова
Рождение ребёнка
24.05.1817
Дочь: Воинкова Феодосия Тимофеева
Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова
Рождение ребёнка
22.07.1818
Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова
Рождение ребёнка
22.02.1822
Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова
Рождение ребёнка
17.12.1824
Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова
Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1826
Сын: Моденов Лев Тимофеев
Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова
Смерть
22.03.1838
Причина смерти: от чахотки