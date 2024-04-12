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Моденов Тимофей Васильев

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Место рождения

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

22.03.1838

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Моденов Василий Яковлев

Мать: Моденова Федосья Алексиева

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.07.1807

Жена: Моденова Ксения Максимова

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1808

Дочь: Татиана Тимофеева

Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.09.1809

Сын: Моденов Иоанн Тимофеев

Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1810

Дочь: Митродора Тимофеева

Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1812

Сын: Моденов Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.01.1814

Сын: Моденов Тимофей Тимофеевич

Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.08.1815

Сын: Моденов Адриан Тимофеев

Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1817

Дочь: Воинкова Феодосия Тимофеева

Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1818

Сын: Моденов Трофим Тимофеев

Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Моденов Харитон Тимофеев

Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.02.1822

Сын: Моденов Тимофей Тимофеев

Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.12.1824

Сын: Моденов Даниил Тимофеев

Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова

Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1826

Сын: Моденов Лев Тимофеев

Мать ребёнка: Моденова Ксения Максимова

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
22.03.1838
Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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