Моденов Василий Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти18.01.1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Моденов Яков
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Моденова Федосья Алексиева
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Моденова Федосья Алексиева
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Моденова Федосья Алексиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1807