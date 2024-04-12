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Моденов Василий Яковлев

Место рождения

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

18.01.1807

Пол

Мужской

Отец

Около 1731 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Моденов Яков

Мать: не указана

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Моденов Федот Васильев

Мать ребёнка: Моденова Федосья Алексиева

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Моденова Федосья Алексиева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Моденов Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Моденова Федосья Алексиева

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моденова Федосья Алексиева

Смерть
18.01.1807
Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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