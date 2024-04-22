Россихин Федор Савельевич савич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Россихин Федор Савельевич савич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Россихин Савелий Ефимович

Мать: Россихина Пелагея Агафоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Россихина Лукерья Федоровна

Мать ребёнка: Росихина Марфа Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 14л
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Росихина Василиса Федоровна

Мать ребёнка: Росихина Марфа Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 14об
Рождение ребёнка
1820

Сын: Россихин Иона Федорович

Мать ребёнка: Росихина Марфа Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 21об
Рождение ребёнка
1825

Сын: Россихин Иван Федорович

Мать ребёнка: Росихина Марфа Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 21л
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Росихина Марфа Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 22л
Рождение ребёнка
1832

Сын: Россихин Григорий Федорович

Мать ребёнка: Росихина Марфа Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 21об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Росихина Марфа Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 14л
Смерть
Неизвестно
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