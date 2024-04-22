Россихин Федор Савельевич савич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Россихина Лукерья Федоровна
Мать ребёнка: Росихина Марфа Васильевна
ГАСО, 24-25-330, 14л
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Росихина Василиса Федоровна
Мать ребёнка: Росихина Марфа Васильевна
ГАСО, 24-25-330, 14об
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Росихина Марфа Васильевна
ГАСО, рев1834, 21об
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Росихина Марфа Васильевна
ГАСО, рев1834, 21л
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Росихина Марфа Васильевна
ГАСО, рев1834, 22л
Рождение ребёнка
1832
Сын: Россихин Григорий Федорович
Мать ребёнка: Росихина Марфа Васильевна
ГАСО, рев1834, 21об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 14л
Смерть
Неизвестно