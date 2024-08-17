Росихина (Сысуева) Марфа Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1792
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 62 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 14л
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Росихина) Лукерья (Гликерия) Федоровна
Отец ребёнка: Россихин Федор Савельевич савич
ГАСО, 24-25-330, 14л
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Росихина Василиса (Васса) Федоровна
Отец ребёнка: Россихин Федор Савельевич савич
ГАСО, 24-25-330, 14об
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Россихин Федор Савельевич савич
ГАСО, рев1834, 21об
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Россихин Федор Савельевич савич
ГАСО, рев1834, 21л
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Афанасьева (Росихина) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Россихин Федор Савельевич савич
ГАСО, рев1834, 22л
Рождение ребёнка
1832
Сын: Россихин Григорий Федорович
Отец ребёнка: Россихин Федор Савельевич савич
ГАСО, рев1834, 21об
Смерть
До 1858