Росихина (Сысуева) Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРосихина (Сысуева) Марфа Васильевна

Росихина (Сысуева) Марфа Васильевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Сысуев (Васильев) Василий Васильевич

Мать: (Пыжьянова) Анна Епифановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 62 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Россихин Федор Савельевич савич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 14л
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Росихина) Лукерья (Гликерия) Федоровна

Отец ребёнка: Россихин Федор Савельевич савич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 14л
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Росихина Василиса (Васса) Федоровна

Отец ребёнка: Россихин Федор Савельевич савич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 14об
Рождение ребёнка
1820

Сын: Россихин Иона Федорович

Отец ребёнка: Россихин Федор Савельевич савич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 21об
Рождение ребёнка
1825

Сын: Россихин Иван Федорович

Отец ребёнка: Россихин Федор Савельевич савич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 21л
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Афанасьева (Росихина) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Россихин Федор Савельевич савич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 22л
Рождение ребёнка
1832

Сын: Россихин Григорий Федорович

Отец ребёнка: Россихин Федор Савельевич савич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 21об
Смерть
До 1858
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.