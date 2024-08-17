Сысуев (Васильев) Василий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Бракосочетание
Около 1788
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 62 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Ефим Васильевич
Мать ребёнка: (Пыжьянова) Анна Епифановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 62 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Росихина (Сысуева) Марфа Васильевна
Мать ребёнка: (Пыжьянова) Анна Епифановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 62 оборот
Смерть
1792
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 62 лист