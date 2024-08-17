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Сысуев (Васильев) Василий Васильевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Сысуев Василий Савельевич

Мать: Сысуева Маремьяна Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1788

Жена: (Пыжьянова) Анна Епифановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 62 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Ефим Васильевич

Мать ребёнка: (Пыжьянова) Анна Епифановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 62 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Росихина (Сысуева) Марфа Васильевна

Мать ребёнка: (Пыжьянова) Анна Епифановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 62 оборот
Смерть
1792
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 62 лист

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