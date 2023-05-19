Россихин Савелий Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Россихин Федор Савельевич
Мать ребёнка: Россихина Пелагея Агафоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Россихин Никон Савельевич
Мать ребёнка: Россихина Пелагея Агафоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно