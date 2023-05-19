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Россихин Савелий Ефимович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Россихин Ефим Филимонович

Мать: Россихина Евдокия Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Россихин Федор Савельевич

Мать ребёнка: Россихина Пелагея Агафоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Россихин Никон Савельевич

Мать ребёнка: Россихина Пелагея Агафоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Россихина Пелагея Агафоновна

Смерть
Неизвестно
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